柯文哲揚言揭總統府「特權疫苗」名單 台府：員工按中心指引接種 一切禁得起檢驗

柯：綠營爆藍營私打針 侵私隱

台北市頻傳「特權疫苗」風波，據台網媒「風傳媒」報道，柯文哲7日晚在中廣董事長趙少康直播節目中談到「特權疫苗」議題，表示「求生是人的本能」，認為連戰夫婦、丁守中被民進黨爆出施打「特權疫苗」是不對的，懷疑這是侵犯個人資料，並揚言「要公布總統府施打疫苗名單」。

中央社引述台灣總統府發言人張惇涵昨回應表示，總統府員工按醫療團隊專業建議及指揮中心指引，就工作性質進行造冊陸續接種，「一切禁得起檢驗」。他又強調，此時此刻應以防疫優先，中央地方共同合作、政府民間共同努力，團結渡過疫情挑戰，相信這才是全民期待。

藍營曾指私針名單涉綠營人士

台北長年從事肝病公益防治的「好心肝診所」，被爆出上月8日深夜將取得的1000多劑牛津疫苗分給診所醫事人員、義工施打，義工包含清潔人員、水電工、大樓保安等。台北市政府次日對診所重罰200萬元（新台幣，下同，約55.4萬港元），取消合約資格。

台北市衛生局長黃世傑事後請辭。當時島內藍營媒體人謝寒冰暗示，名單中有許多和綠營有關人士，又稱柯文哲「一定知情」，要他公布相關名單。至於連戰夫婦及丁守中接種疫苗的振興醫院，台北市政府此前以醫院為連戰夫婦其他8名非屬健保志工打疫苗為由，罰款30萬元（約8.3萬港元）。丁守中則因是以「醫院董事」身分接種，符合優先接種對象，未予開罰。

新北市長侯友宜表示，風波根本原因還是疫苗不夠，希望政府能結合民間早日買到疫苗，以快速達到群體免疫。

日贈疫苗抵台 台北101亮燈謝

此外，日本援贈台灣的第2批、約113萬劑牛津-阿斯利康疫苗，由日本航空於昨日下午運抵桃園機場，這是日本繼6月4日贈送124萬劑牛津疫苗後再度援助台灣。台灣外交部昨代政府和人民表達謝意，台北101大樓及圓山飯店昨日晚間更點燈向日本致謝。

（綜合報道）

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