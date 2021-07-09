中企收購英晶片商 約翰遜：已命國安審查

「反華情緒驅逐投資屬鹵莽」

彭博社報道，約翰遜接受議會委員會長達兩小時的質詢，他表示，半導體對英國非常重要，「我們必須判斷，NWF生產的晶片是否具有真正的知識產權價值和有利於中國，是否會存在真正的安全隱患。」約翰遜還說，多虧了《國家安全和投資法案》，「我們才能採取行動」。

不過，約翰遜在會上還警告議員們，稱他希望英國對中國投資保持開放的態度。他不希望由於「反華情緒」，導致英國趕走每一筆中國對英國的投資。「這在經濟上是鹵莽。」

英國政府在此前曾明確表態稱干預收購並不合適。7月5日晚，聞泰科技發布公告官宣，旗下全資子公司安世半導體（Nexperia）完成收購英國最大的晶片生產商NWF。隨後多家英國主要媒體、美國國會國家安全委員會議員紛紛對英國政府的默許提出質疑。

英揆指威爾士促查 威爾士否認

約翰遜還對議員們表示，威爾士政府已經要求英國政府「處理此事」。《泰晤士報》報道，威爾士首席部長馬克·德雷克福德（Mark Drakeford）的工黨政府隨即否認了這一說辭，發言人稱「威爾士政府並未向英國政府提出審查收購的要求」。

NWF公司位於南威爾士新港，此前威爾士政府也對這筆投資表示歡迎，稱這將保留該工廠的400多個工作崗位，並幫助償還幾筆債務。除了供應汽車工廠，NWF一直專注於更先進的化合物半導體，而這是5G和人臉識別等技術的核心。

儘管NWF是英國最大的晶片製造商之一，但與美國和亞洲的工廠相比，其規模仍然很小，年收入僅為4940萬英鎊（約5.3億港元）。