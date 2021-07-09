中企收購英晶片商 約翰遜：已命國安審查

【明報專訊】英國首相約翰遜7日在議會接受議員質詢時，一改先前的態度，稱他已經要求國家安全顧問審查有關中企安世半導體收購英國最大的晶片製造商Newport Wafer Fab（NWF）的交易。不過他補充說，他並不希望由於「反華情緒」，讓英國「驅逐掉」每一筆中國投資。
「反華情緒驅逐投資屬鹵莽」
彭博社報道，約翰遜接受議會委員會長達兩小時的質詢，他表示，半導體對英國非常重要，「我們必須判斷，NWF生產的晶片是否具有真正的知識產權價值和有利於中國，是否會存在真正的安全隱患。」約翰遜還說，多虧了《國家安全和投資法案》，「我們才能採取行動」。
不過，約翰遜在會上還警告議員們，稱他希望英國對中國投資保持開放的態度。他不希望由於「反華情緒」，導致英國趕走每一筆中國對英國的投資。「這在經濟上是鹵莽。」
英國政府在此前曾明確表態稱干預收購並不合適。7月5日晚，聞泰科技發布公告官宣，旗下全資子公司安世半導體（Nexperia）完成收購英國最大的晶片生產商NWF。隨後多家英國主要媒體、美國國會國家安全委員會議員紛紛對英國政府的默許提出質疑。
英揆指威爾士促查 威爾士否認
約翰遜還對議員們表示，威爾士政府已經要求英國政府「處理此事」。《泰晤士報》報道，威爾士首席部長馬克·德雷克福德（Mark Drakeford）的工黨政府隨即否認了這一說辭，發言人稱「威爾士政府並未向英國政府提出審查收購的要求」。
NWF公司位於南威爾士新港，此前威爾士政府也對這筆投資表示歡迎，稱這將保留該工廠的400多個工作崗位，並幫助償還幾筆債務。除了供應汽車工廠，NWF一直專注於更先進的化合物半導體，而這是5G和人臉識別等技術的核心。
儘管NWF是英國最大的晶片製造商之一，但與美國和亞洲的工廠相比，其規模仍然很小，年收入僅為4940萬英鎊（約5.3億港元）。