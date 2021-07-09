騰訊伙國家天文台AI尋脈衝星

澎湃新聞報道，馬化騰透過「微信語音」發表演講稱，會利用騰訊優圖實驗室的計算機視覺技術、騰訊雲的計算能力，幫助位於貴州的500米口徑球面射電望遠鏡「中國天眼」（FAST）處理龐大數據，並通過視覺AI分析尋找脈衝星線索。

報道稱，FAST每周產生大約等於3000萬張信號圖的數據，若以人工肉眼處理，按每秒1張的速度，不吃不喝不休息也要用一年時間才能處理完，而通過AI預篩選則只需3天，可極大節省人工時間成本。

美團建15分鐘低空配送圈

美團高級副總裁王莆中稱，公司在大會展出的自主研發無人機已實現在城市內120米以下高度飛行，飛行超20萬次，完成了超2500個真實訂單配送。除了做無人機，美團將搭建「城市低空物流網絡」，包括自動化的機場和符合政府要求、可實時監管的智能調度管理系統。

美團無人機業務負責人毛一年預計，「未來5到10年一定是可以規模化的，無人的機器人和人的協同，可以提高效率，幫助外賣小哥改善工作方式和強度。」