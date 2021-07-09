百度無人駕駛的士 擬3年擴至30城市

世界AI大會開幕 馬雲首缺席

世界人工智能大會自2018年起舉辦，馬雲每年都出席大會並發言。他在2019年大會上與美國電動車巨企特斯拉（Tesla）創始人馬斯克（Elon Musk）辯論，在去年大會則以全息影像方式現身。但馬雲在去年10月高調抨擊中國金融監管制度後，旗下螞蟻集團上市計劃被緊急叫停並接受當局反壟斷調查，此後馬雲淡出公眾視野。他最近一次公開露面是在5月到杭州阿里總部參加「阿里日」活動。

今年大會主題為「智聯世界．眾智成城」，無人駕駛成一大焦點。「觀察者網」報道，李彥宏在開幕式演講中表示，相信人工智能將是影響未來40年人類發展的變革力量，百度為此準備多年，自動駕駛技術已處於全球技術領導者陣營。

「機械人長相漸似智能汽車」

李彥宏稱，百度不久前剛推出新一代共享無人駕駛汽車「Apollo Moon」，目標是讓出行比現在的網約車更便宜；未來2至3年，計劃將共享無人駕駛汽車服務全面開放至內地的30個城市，服務更廣泛的用戶；公司也正快速研發最新的智能汽車，預計2至3年內可讓大家體驗到一款「更像機械人的汽車」。

李彥宏描繪了其對未來智能汽車的想像，稱智能汽車會更像智能機械人，或者反過來說，「未來主流機器人（機械人）的長相，更像智能汽車」，「跑得比人快，還能聽懂人的話」，又設想這樣一個場景：「（當）郊區農場的蘋果熟了，你可以讓自己的汽車機器人跑去幫你取回來，不必自己舟車勞頓」。

內地近年無人駕駛車多着力於開發的士、巴士服務。澎湃新聞報道，在昨天大會上，上海自動駕駛公司「嬴徹科技」展出其與東風商用車、中國重汽分別聯合開發的兩款L3級別（由車輛負責大部分駕駛操作，駕駛員隨時接手控制駕駛）自動駕駛重型貨車，吸引不少目光。該兩款貨車計劃於今年底量產。

基辛格稱中美應建「科技共贏」

展望人工智能未來，98歲高齡的美國前國家安全顧問兼國務卿基辛格（Henry Kissinger）以視像形式出席，並於演說中表示人工智能已經是經濟的一部分，很快所有人的大部分工作和體驗生活都將依賴於人工智能；政府必須考慮人工智能在各國經濟中扮演的角色、發揮的作用。

基辛格還提及中國與美國之間的科技競爭，稱兩國應建設互利共贏的關係，並展開兩國領導人對話。他認為，雙方難免在戰略、商業上有分歧，但「任何一方都不能謀求壟斷，雙方必須達成一致共識，設置一些限制，並且要符合他們的安全利益、商業利益和人文發展（的需要）」。

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