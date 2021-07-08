瑞麗爆Delta變種 再增17本土感染

綜合報道

全民居家隔離 配送物資到戶

雲南省衛健委消息，瑞麗6日新增15宗本土確診個案、2宗無症狀感染。瑞麗市疫情防控指揮部6日晚和昨日上午接連發布通告稱，7日起，瑞麗主城區實行封閉管理，所有市民居家隔離，生活物資由市指揮部組織保供企業配送到戶。學校和各類培訓機構全部停課。除保供超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他場所一律停業，餐飲行業僅提供外賣。經疫情防控專家組評估，自當天10時起，將瑞麗市姐告國門社區調整為高風險地區，其他區域為低風險地區。

昨日8時起，瑞麗主城區和畹町片區開展新一輪核酸檢測，一些小區出入口設了執勤卡點。翟玉龍昨日說，目前當地生活必需品供應充足，物價平穩。為調查此輪疫情源頭，雲南省疾控中心緊急調運一部基因測序設備到瑞麗，設立臨時基因測序實驗室，並派出專業技術人員支援。昨日，實驗室已完成7份陽性樣本測序，結果表明，基因組序列與最早在印度發現的Delta變異株高度同源，與相鄰境外流行株高度同源。

官員：嚴厲打擊偷越邊境行為

雲南省委書記阮成發、省長王予波6日到瑞麗視察，阮成發強調要以「鎮守邊關、視死如歸」的決心意志守好國門，「把邊境線管住，把人管住，把房管住，把重要場所管住，把車管住……築牢維護邊境安全穩定的銅牆鐵壁」，確保不再發生疫情。翟玉龍昨日在新聞發布會上介紹，瑞麗持續強化邊境管控措施，嚴厲打擊偷越邊境行為，嚴懲偷渡者及其組織、協助、容留者；加快推進邊境立體化防控體系建設，切實落實「五個管住」。

雲南省委宣傳部6日宣布，鑑於瑞麗疫情，原定於下周日（11日）舉辦的昆明高原半程馬拉松將延期舉行。瑞麗與緬甸三面接壤，民間便道無數，去年至今4次發生疫情。當地上一次爆疫是在今年4月，其間部分居民居家隔離，直至4月26日解封，持續近一個月。

（新冠疫情）