拜登官員首表明不支持台獨 支持增進關係

在台灣問題上，這是拜登政府官員首次明確表示不支持台獨。路透社報道，坎貝爾在亞洲協會智庫主辦的一次活動中稱，華盛頓支持與台灣建立強有力的非官方關係，並認為台灣應發揮國際作用，這是美國所接受、支持的平衡，「我們非常支持台灣尊嚴，而且我們試着就台海發出非常清楚的阻嚇信號」，但強調不支持台灣獨立。坎貝爾表示，「我們完全認識到、也理解這個問題的敏感」，並補充稱，維持台灣地區的和平與穩定是一個「危險」平衡。

北京促美停發台獨勢力錯誤信號

台：非中華人民共和國一部分

據美國防部官網消息，針對日本副首相麻生太郎近日關於日美要保衛台灣的言論，美國五角大樓發言人柯比（John F．Kirby）回應稱，「我們的對台政策沒有任何改變」，但將繼續致力於幫助台灣自衛。

對此，中國外交部發言人汪文斌昨表示，中方敦促美方停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平。國台辦發言人朱鳳蓮說，台獨是歷史逆流，是絕路。祖國必須統一，也必然統一。

《聯合報》引述國民黨主席江啟臣稱，美國已明確表態，「所以蔡（英文）總統，要台獨民進黨自己去」。台外交部發言人歐江安則稱，台灣不是中華人民共和國的一部分，這是事實，也是現狀。