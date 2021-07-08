專家稱福島食物安全捱轟 講壇致歉 內地網民抨陳能場「精神日本人」 促喝核廢水

據格致論道講壇官網資料，講壇原名「SELF格致論道」，由中科院計算機網絡信息中心和中科院科學傳播局於2014年創辦。講壇每月舉辦一期演講活動，邀請科技、教育、文化、藝術等領域嘉賓分享思想和觀點，舉辦地點覆蓋北京、上海、廣州等內地各大城市。

土壤專家談日本治核污染經驗

陳能場出席的活動於4月27日在廣州舉辦，其演講主題是《當土壤遇見了核污染，我們該怎麼辦？》，探討2010年福島核泄漏事故後，日本治理土壤核污染經驗。陳在演講中表示，福島核事故釋放大量核放射性物質，對土壤造成嚴重污染，日本採取了土壤清洗、植物修復、農藝生產等辦法來完成土壤治理。

陳能場引用日本的檢測數據稱，核事故發生當年，日本有2.2%大米核輻射超標，但到2012年和2013年，「超標率突然大幅度下降，只有0.0008%和0.0003%，即100萬袋裏只有8袋、3袋（大米）超標。到2015年就只有0.00002%，即幾乎沒有超標。而之後到現在則都是零污染的狀態」。

陳能場稱，「除了稻米，其他蔬菜、肉類也都很安全」，同時指出，在2015年時大多數食物已安全達標，但像蘑菇、野菜、水產品及野生動物等，因「很難控制」，仍有不同程度超標。最後他在結論稱，「整體來講，經過這樣處理，福島那邊的糧食還是很安全的」，並呼籲大家保護土壤。

格致論道講壇上月23日在微博發布陳的演講影片，隨即引來網民惡評。有網民稱福島核食物應該讓「精日」、「公知」（即「公共知識分子」，在內地語境下有貶損意味）自己吃，「派此人把福島核廢水都喝了吧」；有人推測陳演講的目的稱，「除了為日本洗（太平）地，我實在想不出其他的了」。

中科院講壇認存不當內容

講壇昨發聲明稱，因審核把關不到位，演講影片「存在不當內容」，發上網後引發負面影響，已撤銷影片，並對影片「導致的不良影響致以誠摯歉意，對網友的批評和監督表示衷心感謝，今後將切實加強講壇報告選題和內容的審核把關」。

資料顯示，日本核事故後，50多個國家對事故附近地區出產的農產品和水產品實行禁運或限制進口。儘管日本2012年訂立了更嚴苛的食品輻射量標準，並持續加強食品檢測，事故至今10年後，仍有美國、韓國、中國內地、香港等10多個國家和地區未完全開放福島食品進口。

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