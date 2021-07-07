日副首相提聯美保台 京：言論極錯誤危險

麻生提「存立危機事態」 防相：按實况判斷

朝日新聞報道，麻生周一在自民黨眾議員集會上演講談到台海局勢，稱一旦發生重大問題，日本可能成為下一個目標，要說攸關「存立（亡）危機事態」也不奇怪，強調美日一定要一同防衛台灣。日本放送協會（NHK）報道，岸信夫昨日在記者會上表示，如何才算「存亡危機事態」將視具體狀况判斷；而麻生的發言確是日本政府的考量。他又說台海兩岸間的軍事平衡大幅傾向於有利中國，且差距每年都在擴大，將緊密關注台灣問題。出現「存立危機事態」為日本行使集體自衛權的條件之一。

台外交部昨日表示，樂見並歡迎國際社會持續關注台灣海峽的和平與穩定。不過中國外交部發言人趙立堅稱，麻生的言論「極其錯誤並且危險，嚴重違反中日四個政治文件原則，損害中日關係政治基礎」；中方對此強烈不滿，已向日方提出嚴正抗議。趙立堅還說，「日本軍國主義曾對中國犯下罄竹難書的侵略罪行，某些政客時至今日還對台灣念念不忘，充分暴露出他們沒有深刻汲取歷史教訓」。