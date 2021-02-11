等不及接種 台「疫苗團」飛關島 首團164人 有家長稱「為打齊針」花16萬留20天

台灣中央流行疫情指揮中心昨日公布全台新增27宗本土確診及新增17宗死亡。雖然疫情趨緩，但全台疫苗仍然短缺，根據目前安排，醫護人員，中央及地方政府防疫人員，長照機構、社福機構人員、社工，50至64歲成人等8類人將優先接種。當局雖然昨日推出「疫苗預約平台」，供第9類（19至64歲、具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者）及第10類（50-64歲成人）預約打針，但估計一般中年及青年要排期接種仍要等很長時間。

自關島早前實施「Air V&V」計劃，讓到訪旅客接種新冠疫苗後，旅行社也相應設計旅行團。據台媒「上報」報道，關島疫苗團首班直飛航班昨日上午啟程，約164名旅客乘搭長榮航空BR20航班自桃園機場起飛。

「打完疫苗想去潛水」

「ETtoday新聞雲」引述旅客Stacy說，此次帶着兩個小孩到關島，她會打齊兩針再返台，前後約需20天；機票加酒店行程，加上回台後防疫旅館的費用，已花60萬元。Taiwan News報道，從事美容業的翁小姐表示，先前已想到外國打疫苗，但返台後的隔離政策讓她猶豫，看到旅遊業者推出的方案，只考慮兩三天就決定參加，雖然家人擔心在機上染疫，但自己還是決定和友人報名，在關島打完疫苗後想去潛水。

七成未夠50歲 四成盼打莫德納

中央社引述旅遊業者表示，分析該航班的旅客資料，發現年齡49歲以下者佔比近73%，其中20至29歲及40至49歲各佔21.1%，疫苗選擇則以莫德納（38％）及輝瑞（34％）為主，強生則有23%；估計是因為在台接種排序較後，對台灣疫情感憂心。雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，7月6、10、14、18日出發的5天4夜團，合共439席已全數售出。

根據關島觀光局資料，7月4日起旅客參與Air V&V計劃，須支付100至200美元（約780至1560港元，按選擇強生、莫德納或輝瑞而定）的疫苗接種服務費，以及200美元的檢測費。鏡傳媒報道稱，關島5日4夜團最便宜收4.59萬元（約1.27萬港元），但不包關島方面的收費和返台的隔離酒店費，如打強生和包所有收費，5日4夜最便宜約12萬（約3.34萬港元），若逗留20日打莫德納，則要24萬（約6.64萬港元）；在關島27天打輝瑞，則要27萬元（約7.47萬港元）。

（綜合報道）

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