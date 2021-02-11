美拒逾500研究生簽證 華提嚴正交涉

理工科為主 涉違特朗普政令

受影響的500多名學生，均為申請赴美攻讀博士或碩士學位的研究生，大部分學習電氣電子工程、機械、化學、材料科學、生物醫學等理工科。擬就讀的美國高校包括哈佛大學、耶魯大學、加州大學柏克萊分校、麻省理工學院、約翰霍普金斯大學等，約四分之一學生已獲得美方獎學金，絕大部分學生辦理簽證的時間是在美國新政府上台後。

《中國日報》引述知情人士報道，有關的中國學生申請赴美簽證時，被美使領館以不符合美「《移民和國籍法》第212條(f)款及第10043號總統公告」為由拒簽。該知情人士稱，「拜登政府上台以來，仍接連發生中國赴美學者和留學生簽證受阻或遭到拒簽、在機場被無故長時間搜查盤問甚至原機遣返、在美期間遭到騷擾、無理扣留或安全部門約談等事件」。第10043號總統公告由時任總統特朗普於去年簽署，禁止與解放軍有聯繫的中國學生獲得F簽證或J簽證。

報道稱根據美國學術機構統計，每年約3000至5000名理工科中國研究生，以及目前在美訪學的大批理工科學者赴美簽證將受影響。

澎湃新聞報道，外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上表示，中方對事件表示嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉。他說，美方有關簽證限制措施延續特朗普政府時期的「遺毒」，這與美方歡迎中國留學生的表態不符；中方敦促美方糾正錯誤，重新審議有關中國留學生赴美留學簽證申請。