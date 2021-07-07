法德倡《中歐投資協定》解凍 專家：歐非美「馬前卒」

彭博社：法德提港疆議題

習近平在峰會中表示，中方願同歐方盡早舉行第二十三次中歐領導人會晤，辦好戰略、經貿、人文、數字、氣候領域高級別對話，推進中歐清單產品互認互保。他又稱，中國最希望的是發展好自己，而不是取代別人；中方提出共建「一帶一路」倡議是要創造更多共同發展的機遇，中方願同各方加強對話合作，同時堅決捍衛自身的主權、安全及發展利益。《中歐投資協定》早前被歐洲議會通過凍結，報道稱馬克龍及默克爾均對《協定》表示支持，盼盡快獲批。彭博社則引述法國官員報道，二人曾提及香港和新疆議題，但未有透露具體內容。

《環球時報》引述中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建稱，中法德領導人視像峰會三方談及合作、多邊主義等議題，都是按照中歐下半年的重要議程展開，包括領導人會晤、對話、二十國集團峰會（G20）等，是希望確定下半年合作的方向。

中國北京外交學院國際關係研究所教授李海東稱，美國雖然是歐洲處理對華關係中的重要因素，但指望歐洲給美國在對華戰役中當「馬前卒」，歐洲人明顯知道利害輕重。他表示，中法德領導人會議傳遞的信號非常清楚：「中歐有非常廣闊的利益共識及合作議題，不可能也很難因美國從中作梗而使中歐，尤其是中法德的協調合作停滯受阻。」