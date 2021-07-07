華企收購英最大晶片廠 英：密切留意 有利攻汽車晶片市場 議員質疑交易未經審查

安世半導體總部位於荷蘭，前身是飛利浦半導體的分支「恩智浦半導體」，2019年被聞泰科技收購。位於威爾斯的NWF則於1982年創立，是德國半導體巨頭英飛凌（Infineon）的代工廠之一，以開發生產車用IGBT晶片和化合物半導體見長。其中車用IGBT晶片是影響新能源汽車性能的核心配件之一。目前NWF每月產能為超過3.5萬片8英寸（200mm）晶圓（半導體材料，一般晶圓愈大，技術要求愈高，但可生產的積體電路（integrated circuit, IC）就愈多）。

《證券時報》報道，安世半導體（Nexperia）早於2019年入股成為NWF的第二大股東，通過此次收購獲得NWF全部股份，並更名為「Nexperia Newport」。該交易暫未完成過戶，不確定因素尚存。聞泰科技與安世未公布具體收購價格，美國傳媒CNBC引述消息人士報道，收購價為6300萬英鎊（約6.7億港元）。

NWF負債 美媒指7億收購

聞泰科技指出，疫情為收購提供寶貴時機，歐洲工廠在疫下被迫停工停產，導致NWF虧損，而同時英飛凌減產。資料顯示，NWF在2020財年末的總資產約4470萬鎊，淨資產約-518萬鎊；營收約3091萬鎊，淨利潤約-1861萬英鎊，已資不抵債。

內地「快科技」網站報道，安世的收購將包含償還其債務，收購實際總支出可能高於上述收購價。快科技指出，目前全球晶圓產能短缺，安世對客戶訂單供不應求。此次收購可快速提升安世現有產能，加速出貨，並有助於提高其車用晶片市佔率。

安世半導體首席執行官張學政稱，NWF將有效提升安世半導體在車用IGBT、功率元件MOSFET等產品的設計、生產及銷售能力。

英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）​周一對CNBC稱，他對政府未根據《國家安全與投資法案》審查該筆收購案感到驚訝。CNBC引述英國政府發言人稱已知悉該筆收購，但認為此時政府出手干預並不合適，未來將密切關注局勢。

研究指華晶片自給率2025難達標

近年與美國競爭下，中國半導體行業技術發展面對不少障礙，市場研究公司IC Insights的研究顯示，去年中國晶片自給率為15.9%，估算到2025年自給率升至19.4%，仍難達到「中國製造2025」訂立的70%目標。

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