中緬邊境再爆疫情 瑞麗第三度封城 雲南增8確診 瑞麗兩區全民檢測

據國家衛健委和雲南衛健委通報，周日全國新增22宗確診，其中本土確診3宗，均在雲南瑞麗；新增境外輸入19宗，5宗在雲南，其中3宗由緬甸輸入，兩宗來自印尼；其餘輸入個案分別在上海、廣東、四川和陝西。央視新聞報道，瑞麗市委市長尚臘邊昨在記者會上表示，新增的本土個案均在該市按計劃開展常態全員核酸檢測中發現，均在姐告的邊境貿易區。

瑞麗啟動突發公共衛生事件三級響應，關閉離瑞通道和網上離瑞審批功能。3名確診者居住區域實行封閉管理。全市從昨天上午8時起加強人員進出管理，要求所有民眾非必要不進出瑞麗；在瑞麗工作、生活的人員憑在瑞麗有效憑證，如身分證、戶口本、不動產權證、本人經營證照或行政主管單位證明等進入瑞麗。若有特殊原因需離瑞，須經市防疫指揮部審批，持《離瑞放行通知書》、3天核酸陰性證明並掃健康碼離開。連接瑞麗市區和邊境姐告口岸的姐告大橋禁行。若有特殊情况需要進出姐告國門社區，須憑市指揮部發放的通行證出入。

瑞麗城區、畹町片區昨、今兩天開展全員核酸檢測。尚臘邊表示，隨着核酸檢測工作開展，不排除再有新增病例。

邊境口岸與姐告大橋禁行 德宏州九成接種率

根據官方資料，瑞麗去年9月發生兩宗緬甸籍人員偷渡，導致當地爆疫及封城。今年3月28日，瑞麗再度出現疫情傳播，首宗個案仍為緬籍人員。4月8日，時任瑞麗市委書記龔雲尊、瑞麗所屬的德宏州委書記趙剛兩人被免職。雲南省紀委省監委通報時指當地「半年多發生3次疫情」，尤其此次疫情「嚴重衝擊破壞全國防控大局」，龔雲尊「負有主要領導責任」。當時疫情持續近一個月，當地4月26日解封。

受疫情影響，德宏州從4月1日起對包括瑞麗在內的4個邊境縣市，全面啟動新冠疫苗大規模人群接種。當地官方昨通報，截至前天該州累計接種疫苗逾170萬劑，已完成全程接種93萬多人，應接種人群完成全程疫苗接種率達96.92%。

（綜合報道）

（新冠疫情）