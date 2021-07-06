4人晉升上將 習授軍銜

據央視「新聞聯播」報道，昨下午5時15分許，晉銜儀式在國歌聲中開始。中央軍委副主席許其亮宣讀習近平簽署的晉升上將軍銜命令。中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。

晉升上將軍銜的4名軍官來到主席台前，習近平向他們頒發命令狀，表示祝賀。佩戴了上將軍銜肩章的4名軍官向習近平敬禮，向參加儀式者敬禮，全場響起熱烈掌聲。

自2012年習近平就任中央軍委主席後，至今已為61名解放軍將領獲授予最高級別的上將軍銜。中央軍委昨號召，全軍部隊和廣大官兵要全面提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，為實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊不懈奮鬥。

授新疆某特戰中隊獎旗

中央軍委授予榮譽稱號儀式昨日下午也在八一大樓舉行。習近平向獲得「反恐尖刀中隊」榮譽稱號的武警部隊新疆自治區總隊某機動支隊特戰大隊特戰一中隊頒授獎旗，並與該中隊代表合影留念。

此外，習近平日前也簽署通令，給兩個單位、4名個人記功。分別是，給中央軍委裝備發展部某中心二室、63691部隊記一等功。給94333部隊飛行員宋志國記一等功；給陸軍航空兵學院某研究所研究員都基焱、空軍工程大學某教研室教授陳西宏、火箭軍某研究所研究員孫向東記三等功。