疆官員：美國才是「強迫勞動國家」

4有色企業遭制裁：絕不屈服

新疆有色金屬行業協會副會長董立昨宣讀聲明稱，新疆有色金屬企業均保障員工的合法權益。指摘美國政府無視新疆各族人民自主自願就業創業的客觀事實，以所謂強迫勞動為藉口，打壓新疆光伏企業。

聲明又說，美國政府以謊言為劇本，以人權為法則，動用行政力量，濫用清單打擊新疆光伏企業，是對國際經濟秩序的嚴重破壞，對全球產業安全的威脅，並將最終侵害到世界光伏產業鏈的各方面。要求美國政府立即停止惡意散佈虛假信息，停止基於謊言對企業的無理制裁。

就美國的強迫勞動指控，新疆官員表示，在過去5年時間內，美國50個州和哥倫比亞特區均報告了強迫勞動和販賣案件。僅2019年，美國聯邦調查局就報道人口販運案件1883宗，比2008年多500多宗。「有關資料顯示，美國每年從境外販賣到全美強迫勞動的人口多達10萬人，所以我們完全可以講，美國才是世界上真正的赤裸裸的存在強迫勞動的國家。」