疆官員：美國才是「強迫勞動國家」

【明報專訊】針對美國商務部早前將4間有色金屬行業企業納入審計名單。新疆有色金屬行業協會在昨日的發布會上宣讀反對不公平制裁的聲明，表示絕不屈服美國基於謊言不合法的制裁。此外，新疆官員引述數據，指稱美國是真正的「強迫勞動國家」。
4有色企業遭制裁：絕不屈服
新疆有色金屬行業協會副會長董立昨宣讀聲明稱，新疆有色金屬企業均保障員工的合法權益。指摘美國政府無視新疆各族人民自主自願就業創業的客觀事實，以所謂強迫勞動為藉口，打壓新疆光伏企業。
聲明又說，美國政府以謊言為劇本，以人權為法則，動用行政力量，濫用清單打擊新疆光伏企業，是對國際經濟秩序的嚴重破壞，對全球產業安全的威脅，並將最終侵害到世界光伏產業鏈的各方面。要求美國政府立即停止惡意散佈虛假信息，停止基於謊言對企業的無理制裁。
就美國的強迫勞動指控，新疆官員表示，在過去5年時間內，美國50個州和哥倫比亞特區均報告了強迫勞動和販賣案件。僅2019年，美國聯邦調查局就報道人口販運案件1883宗，比2008年多500多宗。「有關資料顯示，美國每年從境外販賣到全美強迫勞動的人口多達10萬人，所以我們完全可以講，美國才是世界上真正的赤裸裸的存在強迫勞動的國家。」