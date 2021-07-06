七五事件12周年 有事主稱「陰霾未散」 新疆：教培中心值得國際推廣借鑑

2009年7月5日，約千名維吾爾人在新疆烏魯木齊遊行，要求政府處理數天前廣東韶關一間港資工廠發生維族與漢族工人衝突，造成數名維族民工死亡的事件。遊行隨後演變成持續數日大規模騷亂，官方稱襲擊造成197人死亡及逾1700人受傷，死者多是漢族人。

有事主稱丈夫至今未癒 兒患抑鬱

在昨日的發布會上，七五事件的事主家屬趙愛琴表示，丈夫是巴士司機，當天遇襲並目睹暴徒在當街屠戮而精神出現問題，至今未癒。丈夫不讓家人開燈開電視及大聲說話，精神極度敏感，兒子也得抑鬱症。她說：「我的家庭就是這樣被暴恐分子們毁了，我恨他們。」

另一名事主沙依提江．沙吾爾是烏魯木齊大巴扎民警。他回憶稱，事發當日大量暴徒襲擊大巴扎遊客，十幾名警察組成人牆阻擋，但被對方強行衝破。他迫不得已帶領遊客突圍並跑進一間房屋，又用身體堵住大門，暴徒開門不成離去，但他多處受傷而昏迷送院。「12年過去，暴徒們給各族群眾留下的痛還沒有消失。他們就是新疆各族群眾的敵人，維吾爾族的敵人。那些壞人罪惡多端，絕對不會有好下場。」

當局還播放了事件親歷者付海霞（音譯）的受訪短片，付稱父親在事件當天與朋友喝酒未歸。一家人出門尋找，不料看到滿街狼藉。「恐怖分子拿着棍棒和石頭到處打人。有人被打得滿頭是血在狂奔。因為害怕媽和鄰居就退回到院子裏。」付海霞說，一直聯繫不上父親的家人度過非常煎熬的夜晚。第二天接到醫院的電話要求認屍，「後來我才知道，爸爸就被打死在距離家門口不到800米的地方。」付海霞含着淚說，失去父親時她還在上高中，事件發生後對家庭的打擊很大，一直無法釋懷。

新疆自治區政府新聞發言人徐貴相表示，七五事件是境內外「東突」勢力裏應外合，組織策劃實施的打砸搶燒嚴重暴力犯罪事件。「對這些侵犯公民人權、危害公共安全、破壞民族團結、分裂國家的暴力恐怖活動，必須依法嚴厲打擊，確保人民在安寧祥和的社會環境中幸福生活。」他並強調，被外界誣衊為「集中營」的教培中心是清理極端思想的學校，有很多有益的經驗和做法值得國際推廣和借鑑。

台東突協會：種族滅絕的起點

前年於台灣成立的台灣東突厥斯坦協會昨發聲明稱，12年前的7月5日是現在維吾爾種族滅絕的起點；呼籲台灣立法院應盡速通過認定中共對維吾爾人種族滅絕的決議。自由亞洲電台昨引述世維會稱，中國當局昨日的記者會是為了緩解輿論壓力，掩蓋事實（見另稿）。

明報記者

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