福建連續8日檢台患者 網民：反攻大陸 共18輸入 登機已持新冠陰性證明

台近1/3新增病例隔離期檢出

中央社報道，陳時中昨在記者會表示，新增37宗本土病例，其中13宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。陳時中認為，透過大量篩檢後，確診者沒有預估多，「比想像中好，是好現象」，未來重點是將近日查出的40多宗個案落實疫情調查，就可以慢慢阻斷傳播鏈，走向較好的方向。

陳時中樂觀：沒預估多

另據福建省衛健委官網消息，7月3日福建省報告新增兩宗境外輸入確診病例，均為台灣輸入、廈門市報告。首名境外輸入確診者姓王，6月28日從台灣乘航班抵廈門。入關後即被集中隔離醫學觀察，7月2日核酸檢測陽性，翌日確診；另一患者姓林，7月1日乘航班抵廈門，2日核酸檢測結果陽性，3日確診。兩人的同航班旅客均已隔離。

福建省至此已連續8日報告自台灣輸入的新冠病患確診病例。據福建省衛健委此前的通報，6月25日輸入4宗，26日兩宗，27日3宗，28日1宗，29日兩宗，30日1宗，7月1日4宗，7月2日1宗，總共18宗。

台灣《聯合報》報道稱，截至7月1日，福建廈門市累計報告境外輸入新冠病毒確診285宗，其中來自台灣的確診病例就有42宗。目前，從台灣搭飛機前往大陸都必須持有核酸檢測陰性證明，但大陸卻仍一再檢測出來自台灣的確診者，此事引發大陸民眾質疑台灣核酸檢測與防疫，不少網民甚至譏諷台灣是在用病毒「反攻大陸」。

越南增1台輸入

台：同住家人陰性

此外，越南近日也通報新增一宗自台灣輸入的確診病例。據越南衛生部通報，這名41歲台灣籍男子6月11日入境，隔離檢疫期間第3次篩檢才被發現確診。台疫情指揮中心發言人莊人祥對此表示，已匡列其在台期間密切接觸者，如同住家人，快篩結果皆為陰性，研判個案在台灣並無傳染力，「到底是否在越南感染還要查證」。

（綜合報道）

（新冠疫情）