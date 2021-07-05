當年陳水扁槍擊案「微笑」惹議 邱義仁：因尷尬

邱義仁曾任台灣的總統府、民進黨中央黨部、國安會、行政院「四大秘書長」，被視為民進黨頭號軍師，他罕見接受陳水扁廣播節目專訪。中央社報道，陳問邱義仁，當年319槍擊案為何會有「那一抹神秘微笑」？外界質疑是自導自演。邱義仁解釋，「我自己都不知道自己在笑，是很自然的、很尷尬的表情」。

多年被指自導自演

韓國瑜曾借題發揮

至於為何尷尬，邱義仁說，槍擊案發生後，要趕快開會，當時他告知媒體一小時後開記者會，但因為總統與副總統都不在，行政院長也在外面，後來記者會慢了兩個小時，他怕記者亂想，覺得在搞什麼陰謀，記者也抱怨等很久，「我有一些尷尬，可能是因此有那種表情，我自己都不知道」。

台灣2004年總統大選發生「319槍擊案」，最終讓民進黨的陳水扁在劣勢下翻盤連任總統。時任總統府祕書長邱義仁召開記者會，在回應記者問題「總統既然中彈，他是步行進醫院的嗎？」時，露出笑意並回答：「可能嗎？」，而被稱為「神秘的微笑」。藍營認為邱主導事件，前高雄市長韓國瑜在2020總統大選政見辯論會上指出，邱當時「一抹神秘的微笑」，讓事件是否陳自導自演的質疑爭論不斷。