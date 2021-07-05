西湖大學被納「省部共建」 官方介入私立學校

西湖大學是內地一所社會組織舉辦、國家重點支持的新型高等學校，前身為浙江西湖高等研究院，由施一公、錢穎一、張輝及王堅等7名內地知名人士創辦，於2018年2月正式獲教育部批准設立。據該學校官網資料，學校致力於集聚一流師資、打造一流學科、培育一流人才、產出一流成果，努力為國家科教興國和創新驅動發展戰略作出突出貢獻。

馬雲湖畔大學早前被除名

「省部共建」大學是指國務院相關部委（教育部及其他國家部委）與相關省、直轄市、自治區共建大學。原本屬於非官辦的西湖大學開展新型「省部共建」，意味着官方力量將介入該校。

澎湃新聞報道，浙江高等教育十四五規劃指出，要推進各類高校（高等學校）特色發展。支持浙江大學打造世界一流大學，支持西湖大學開展新型省部共建，建設世界一流新型研究型大學，支持中國美術學院、寧波大學等加快世界一流學科建設，支持浙江工業大學、浙江師範大學等高校創建國內一流大學，引領輻射帶動浙江高等教育水平整體提升。規劃還評價道，十三五以來，新型研究型大學西湖大學成功創建，發展勢頭良好。

同樣位於浙江杭州市，由阿里巴巴集團創辦人馬雲設立的湖畔大學，早前卻被迫改名，「大學」二字被抹去，已改名為「湖畔創研中心」，招生亦被叫停。中國教育部發布意見表示，企業培訓機構使用「大學」字樣「擾亂了教育秩序」。

FT：非黨的意志 不被允許

英國《金融時報》認為，湖畔大畔受到當局施壓，理由是當局認為，湖畔大學有可能組織中國一流企業家「遵從馬雲的意志行動，而非黨的意志，這不被允許」。