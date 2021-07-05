中俄太空合作 美專家：不必像當年太空競賽

美國之音報道，《美國國防新聞周刊》去年曾發表美國空軍現役情報官齊維茨基少校（Liane Zivitski）撰寫的文章稱，中國決心取代美國，成為太空主導力量。更有美媒指，中國已在航天領域超越美國。美國喬治華盛頓大學太空政策研究所教授赫茲菲爾德（Henry Hertzfeld）表示，美國有理由對中國的太空行動感到擔憂，因中國航天能力的發展對美國產生「實實在在」的競爭和潛在威脅。

「可有不同的研究與任務」

中俄太空合作被視為意在對抗美國。赫茲菲爾德稱，月球有很多研究和開發的可能，其他國際合作項目也有潛力。如美國正在推進旨在送人重返月球的「阿爾忒彌斯（Artemis）計劃」及月球軌道站「門戶（Gateway）」研發，並與其他國家展開合作。「這不必像20世紀60年代那樣，變成太空競賽；而是可以演變成各種具有不同的研發與和平目標的不同任務，使得人類最終能夠更多地了解月球和外層空間」。