隔13年 神舟太空人再出艙漫遊 兩人抬升艙外全景相機及檢測氣閘艙

據中國載人航天工程辦公室消息，昨天上午8時11分，劉伯明開啟太空站天和核心艙節點艙出艙艙門，率先探出艙外，第一句話便感嘆，「哇，這外面太漂亮了」。正在艙內與其通話的聶海勝提醒，「慢點，不要急。」隨後，湯洪波也成功出艙。

劉伯明出艙：太漂亮了

綜合央視新聞等報道，劉伯明出艙後先為機械臂安裝上臂支架，包括腳限位器和艙外工作台，隨後借助機械臂移動至作業點。湯洪波則借助艙壁上安裝的扶手，爬行一段距離到作業點輔助劉伯明工作，其間還測試緊急返回氣閘艙。

劉、湯兩人隨後合力抬升艙外全景相機位置。中國航天員科研訓練中心選訓室主任王焰磊表示，由於火箭發射時有關限制，相機安裝在比較低的位置，視角有限，現在太空人根據任務需要，給相機安裝更高的支架，擴展相機的視角來監視整個艙外的情况。

聶海勝全程在艙內協助操作機械臂。王焰磊稱，雖然地面工作人員也會操作機械臂大範圍移動，但有太空人站在機械臂上時，艙內太空人可更直觀地觀察機械臂位置，包括通過擬真的程式及與艙外太空人直接交流等方法判斷操控。此外，艙內外的太空人均有各自的急停裝置，若工作時發現有碰撞風險，可以煞停機械臂，確保安全。

餘下行程再出艙一次

昨下午2時57分，劉、湯兩人完成所有任務並安全返回核心艙。中國載人航天工程辦公室消息指出，此次出艙活動，「天地」間大力協同、艙內外密切配合，圓滿完成任務，並首次檢驗中國新一代艙外太空衣的功能，首次檢驗太空人與機械臂協同工作的能力及出艙活動設備的可靠與安全，為太空站後續出艙活動的順利實施奠定重要基礎。按計劃駐留太空站3個月的神舟十二號太空人，還將有下一次出艙活動。

13年前，劉伯明是神舟七號3名太空人中的一員。2008年9月27日，他協助隊友翟志剛出艙，完成中國太空人首次「太空漫步」。翟爬出艙口並開始飄行後，劉頭部手部露出艙外，將一面中國國旗交給翟。翟接過國旗揮舞，之後再取下預先安置在艙外的固體潤滑材料等測試樣品，遞給軌道艙內的劉伯明。全程持續約19分鐘。

楊利偉讚3人 羨慕太空飛行

對於神舟十二號乘組首次出艙任務，中國載人航天工程副總設計師、中國首名太空人楊利偉昨稱讚揚3人表現「非常優秀」，劉、湯表現淡定，操作標準，聶也發揮非常好的指揮作用，團隊能力發揮得非常好。他說自己作為太空人，「也非常羨慕他們可以在上面去飛行」。

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