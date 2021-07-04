管控課外培訓減家長成本

調查稱家長會找補習老師

6月15日，教育部成立校外教育培訓監管司，主要職責是承擔面向中小學生的校外教育培訓管理工作，擬訂校外教育培訓規範管理政策。當月國家市場監管總局介入監管，對「新東方」、「學而思」、「猿輔導」等15家校外培訓機構處以3650萬元的最高處罰，一些知名機構傳出暫緩上市及招聘。路透社5月曾引多名消息人士透露，中國計劃試行禁止假日期間補習，以減輕學生負擔並為家長生育提供「經濟動力」。內媒形容，此舉對校外培訓機構無異於「直接取締」。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉分析，寒暑假若不能招生，培訓機構將無法支付房租和人員成本，可能倒閉，或變成地下或分散化經營。「芥末堆看教育」一項問卷調查中，62%家長表示，若暑假不能開課，會給孩子找單獨的補習老師。

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