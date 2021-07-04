京試點老師託管小學生 變相取消暑假 多地推官方託管 教師：緩養育壓力谷生育

有體育活動 無學科培訓

北京市教委微信公號「首都教育」上周五（2日）發布，計劃以街道、鄉鎮為單位確定託管服務承辦學校，學生以就近原則參加託管服務。託管服務內容主要包括提供學習場所，開放圖書館、閱覽室，有組織地展開體育活動等，但不組織學科培訓和集體授課。適當收取費用，對家庭困難學生則免費。有教師在網上透露，東城、海淀、西城多區已下發文件，讓教師今年暑假留校給孩子補習，「每天補貼46元人民幣，一個周期12天」。

上海，湖北武漢，河南，江蘇南京、蘇州和無錫等地近期已開始實施官方託管，對象是小學一至五年級學生。河南省多地教育局發布緊急通知，校外培訓機構全部暫停營業。湖南省岳陽市統計局網站6月24日刊文，建議取消課外和網絡輔導班。

教師不滿 有人寧辭工

結果教師將不再享有寒暑假，不少一線教師表示無法接受，表態若政策正式實施，會選擇辭工，考公務員或另謀出路。任職深圳某公立中學的教師對本報表示，身邊同事對此都感到壓力很大，認為政策和「延遲課後服務」（小學生放學後，在校由老師繼續監督學習一段時間）一樣，目的是減緩職場父母的養育壓力，增加生育率，但卻是通過壓縮教師的時間實現，補貼也屬象徵式。「大家都知道政策是勢在必行，就希望那像公務員一樣，給教師一個卡點的上下班時間」。

對方稱，中學教師由早上7時20分就要帶領班級早讀，「就這樣一直工作到下午5點半或者6點，時間上其實不比其他人短」，下班後還常需要處理學生和家長的事務，甚至「調停他們的家庭糾紛」；寒暑假也不如外界想像清閒，不時要參加學校組織的培訓，如果負責高三畢業班，「最後衝刺那一個月，周末是沒時間休息的」；高考結束後，就馬不停蹄地「鑽進黑屋」，參與改卷工作。

試點政策推出後，全國著名特級教師張祖慶的《假如沒有寒暑假，誰還願意當老師？！》一文在教師群體中流傳，文末提到，「假如沒有寒暑假，大批教師將會辭職；更多優秀高中畢業生，將不會去讀師範；即使讀師範，更多優秀畢業生，也不會選擇教師行業。影響的，不只是教師的生命質量，而是民族的前途」。

明報記者

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