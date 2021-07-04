求薦院士被拒 航投董事長毆傷兩院士 照常上班 警介入調查未有結果

設飯局提要求 送回住所時毆打

《中國新聞周刊》報道，被毆打入院的兩名院士，分別是在2014年獲得國際宇航科學院（IAA）頒授馮·卡門獎、現年85歲的吳美蓉，和2016年入選IAA院士、2017當選IAA主席團成員的55歲王晉年。報道稱，中國航投書記、董事長張陶在上月6日下午，邀請吳美蓉到公司訪問，吳同時邀請較年輕的王晉年參加。在匯報完工作後，張陶於當晚邀請兩名院士用餐，席間提出要申請IAA院士，望兩人給與支持。惟王晉年以初次相見不甚了解為由婉拒。隨後張王產生爭執。

當晚10時半左右，張陶和下屬送兩名院士回住所，在乘升降機前，張陶一腳將王晉年踢翻在地並毆打。後亦將吳美蓉推倒在地。監控畫面顯示，過程中張陶有腳踢、鎖喉等動作。

吳芙蓉和王晉年後被分別送往醫院，航天醫院診斷報告顯示，吳美蓉胸椎輕度壓縮骨折，腰椎滑脫。306醫院和積水潭醫院出具的王晉年診斷證明顯示，其多處肋骨骨折，全身多發性軟組織損傷。接近吳王的人士稱，兩人仍在留醫。吳美蓉與王晉年尚未就求證事發原因和經過回覆。

中國航投一名喬姓董事長秘書表示，事發後警方已介入調查，但結果未出。公司已將事件通報上級中國航天科技集團。目前張陶仍正常上班，只是當天不在公司。中國航投黨群工作部2日發出內部通報，稱集團公司對事件高度重視，正全面了解事件真相。後續將按事實依規依紀處理。希望廣大黨員幹部不要對此次事件進行散佈和傳播，嚴守政治紀律和政治規矩，着力營造風清氣正的輿論環境。