清華國際關係學院長：中國外交要平視世界

稱外交官個人言行不一定代表國策

在今年3月19日的中美高層戰略對話中，中央外委會辦公室主任楊潔篪對美方代表說，「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力地位出發同中國談話」，引起國際關注。閻學通說，這就是一種「平起平坐」的表現。至於中國外交風格是否發生變化或者調整，「我認為我們可能得根據中國政府的政策，來理解當前中國外交官的個人發言。比如說此前外交部發言人回應某個外交官的言論時說道『我們不評論外交官個人的言行』，這意思就是說中國外交官的個人言行並不代表國家政策」。

閻學通說，以往中國外交官說的每句話都會被國際社會理解為中國政策的表達，而今天國際社會不一定認為中國外交官說的每一句話都代表中國政府政策，外交官發的微博和文章也不一定代表中國政府政策。至於哪句代表政府立場和政策，哪句是個人看法，「我認為已經到了一個值得大家需要慎重辨別的時期。這種情况可能會使得在一段時期內人們困惑會愈來愈多，因為國際社會難以區分兩者」。