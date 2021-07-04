楊潔篪：習近平運籌帷幄 指明外交前進方向

加強黨中央對外交集中統一領導

楊潔篪在文中稱，確立習近平外交思想的指導地位，為新時代外交外事工作指明前進方向，提供了根本遵循。同時，習近平作出世界正經歷百年未有之大變局的重要論斷，「為準確把握世界大勢、抓住用好重要戰略機遇期指明了前進方向」。此外，統籌國內國際兩個大局，打造全球伙伴關係網絡，深化對外工作戰略布局；倡導推動構建人類命運共同體；統籌發展和安全兩件大事，堅定捍衛國家主權安全發展利益；堅持外交大權在黨中央，加強黨中央對外交外事工作的集中統一領導等習近平的外交思想，亦是中國外交的指導綱領。

文中稱，習近平上任以來共出訪41次，對俄保持戰略協作高水準；對美推動中美相向而行，共同致力構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，又堅決鬥爭，反制美方損害中國利益的言行。同時加強與歐洲國家和歐盟溝通合作。強調中方反對任何形式的新冷戰及意識形態對抗、反對搞小圈子，在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、涉疫、人權等重大問題上，反對任何外部勢力干涉中國內政。