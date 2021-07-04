王毅警告美國：兩岸統一大勢無法撼動 世界和平論壇演講 中美高層會否對話「看美誠意」

在清華大學舉行的開幕儀式上，王毅說，要旗幟鮮明地反對干涉別國內政；尊重主權和領土完整，互不干涉內政是聯合國憲章中的規定，也是發展中國家維護自身安全、實現自主發展的保障。「中國從不干涉別國內政，從不阻撓別國發展，我們也絕不接受任何國家干涉中國的內政，阻撓中國的發展。今天的中國，早已不是100年前的中國。任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定意志和強大能力」。

談台灣問題 稱堅持和平統一方針

根據外交部網站消息，王毅表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會公認的基本事實；推進中國和平統一進程，是中國政府始終堅持的既定方針。他又點名美國，稱在一段時間以來，美國一些勢力試圖在台灣問題上鋌而走險，不斷縱容和鼓勵台獨分裂勢力。「這是極其錯誤和危險的！我們要正告這些勢力，實現國家完全統一，是任何人都阻擋不了的歷史潮流，是任何外部勢力都無法撼動的時代大勢」。

王毅還說到香港問題，他說，過去幾年，香港社會亂象頻生，暴恐行徑橫行，主要根源就是當地一些政治力量勾結外國勢力，公然鼓吹「港獨」，對中國的國家安全和香港的「一國兩制」構成嚴重威脅。中央政府不可能坐視不理，香港也不應當持續動亂；及時推進香港國家安全立法，完善相關特區選舉制度，完全正當，合法合理。香港法治得以恢復健全，「一國兩制」必將行穩致遠。

本次論壇主題為「後疫情時代的國際安全合作：維護和踐行多邊主義」。多國前政要、駐華使節、智庫負責人等中外來賓約500人參加線上或線下的活動。深圳衛視直新聞報道，王毅在致辭後，有記者問中美高層今年會有接觸嗎？王毅聽後「啊」了一聲，表示「我們當然希望恢復對話，但這要看美國有沒有誠意」。記者追問中方可以做什麼時，王毅答道：「我們繼續辦好我們自己的事，這是最重要的。」

台外長：看不到對話可能

對於王毅的說法，美國和台灣暫無回應。不過，法國解放報2日刊出對台灣外長吳釗燮的訪問，吳釗燮說，台灣是民主政體，大陸是專制國家；大陸不僅要強加欲望在自己人民身上，還想強迫台灣、香港與他人。不過，吳釗燮表示，對話會比對峙更好。台灣希望在平等、維持兩邊現狀的原則上與大陸對話，北京不能有前提。「但在習近平之下，現階段我們看不到這個可能」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676