立陶宛擬台設處促經貿 台：高度歡迎

立陶宛：避經濟依賴中國非反華

中央社報道，藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）周三與立陶宛62個駐外機構代表舉行會議時指出，為開拓外銷市場，強化經貿外交，東亞地區是立陶宛未來外交的重點。除在澳洲成立大使館，還計劃在韓國、新加坡及台灣設處。但藍斯柏吉斯也強調，立陶宛並非反對中國，而是避免經濟上的依賴會在政治上受制於中國，影響國家安全利益。

台灣外交部表示，對於立陶宛政府多次表達有意拓展與台灣交流合作，包括就來台設立辦事處進行籌備及修法等深化雙邊友好關係的積極作為，外交部重申高度歡迎的立場，同時對立陶宛政府內部有關設處的立法必要程序，表示尊重。民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，對任何一個國家想深化和台灣的關係都表示歡迎，並全力支持。台灣目前在波羅的海3國的拉脫維亞設有辦事處，兼管愛沙尼亞與立陶宛事務。

立陶宛議會5月20日通過議案，稱中國對待新疆維吾爾族的行為為「種族滅絕」，呼籲聯合國調查新疆「再教育營」，中國外交部稱堅決反對立陶宛干涉中國內政。

（新冠疫情）