台批一黨專制箝民主 大陸指詆譭「人民選擇」

民進黨：停對台壓迫 和平關鍵

台陸委會周四在新聞稿稱，中共治理大陸以來，雖在經濟上有一定發展，但其以一黨專制政體箝制人民民主與侵犯人權自由，如今更假民族復興之名，對內愈加專制獨裁。對外更試圖干擾國際秩序，甚至展露成為區域及全球霸權的野心；其存在歷史性的決策錯誤與持續危害性作為，已經對區域安全及全球民主自由體系造成嚴重威脅。

民進黨亦表示，值此中共建黨百年之際，北京持續強化愛國主義、民族主義，將威脅國際秩序，危害區域和平穩定。民進黨呼籲中共當局應深切反省，信守承諾、善待人民，不要與民主自由的普世價值背道而馳，並停止對台灣的壓迫，才是兩岸和平穩定的關鍵。

國台辦警告「搞對抗 死路一條」

觀察者網報道，朱鳳蓮昨在回答記者問時稱，「民進黨及其當局口出濫言，無視中國共產黨帶領中國人民團結奮鬥取得的偉大成就，惡意詆譭中國人民選擇的社會制度和發展道路，蓄意歪曲祖國大陸獨立自主的和平外交政策，再次暴露其甘當西方反華勢力棋子、與14億中國人民為敵、謀求『台獨』分裂的卑劣本性」。

她又批評民進黨當局「依附外部勢力，煽動兩岸對抗，操弄『反中仇中』，謀求『台獨』分裂」，表示解決台灣問題、實現祖國完全統一是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。「正告民進黨當局，在祖國大陸日益強大的今天，搞對抗、謀分裂，不過是癡心妄想，只能是死路一條」。

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