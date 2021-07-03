環南市場41陽 柯文哲籲焦土戰揪源頭 多市場零星確診 台北新增例首超新北

醫生料大規模篩檢續現病例

據中央社報道，台北市政府周四（1日）展開市場專案，針對萬大第一果菜批發市場、濱江第二果菜批發市場及環南市場大規模篩檢。環南市場篩檢周四篩檢2000多人，昨日確定41人確診。加上先前的66宗，目前環南市場的總確診個案達107宗，感染者包括商販及周邊從業人員，例如捆工、承銷商等。萬大有5人呈陽性，其中1人過去已確診，如今是復陽再度確診；濱江則有4人呈陽性，2人過去確診又復陽。

聯合報引述疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這41位確診者中，CT值在30以上、較不具傳染力的有12人，CT值低於20的則有16位，意即還具有高度傳染力的患者比例並不低。CT值愈高，代表病毒基因濃度愈低、患者體內病毒愈少。前台大感染科醫師林氏璧則表示，台北3間市場大規模篩檢，這3天將會完成約1.12萬件檢測，預計這幾天還會陸續有陽性案例出現，希望大家能冷靜應對。

不答解封 陳時中：集中防疫

台灣行政院長蘇貞昌昨日上午召開防疫應變會議，委派疫情指揮中心指揮官陳時中前往現場視察，並表示要求跨部門協助完成後續篩檢。陳時中到場後宣布，將與台北政府合作成立「聯合前進指揮所」，完成設立篩檢站、密切接觸者隔離安排等5項工作，阻擋傳播鏈。柯文哲表示，聯合指揮所地點包含濱江市場及環南市場，會與中央合作交換疫情資訊。此外，家禽批發市場及環南市場先停市3天。外界關心環南市場疫情是否影響12日「微解封」，陳時中回應稱，目前須集中精神全力防疫。

13宗新北人 當局籲接觸者篩檢

新北市長侯友宜昨日在防疫會議表示，環南市場感染者有13人屬新北市民，呼籲有相關接觸史民眾就近篩檢。他指出，北農及環南市場6月22日爆發第一波疫情至今，共影響新北市144人確診，其中北農相關84人、環南市場相關60人。有兩個市場接觸史的民眾將近7000人，對新北影響很大，呼籲大家一起承擔面對。

台灣昨通報，截至1日新增57宗本土確診，其中台北新增29宗，是5月中旬以來單日確診數首度超越新北，新北新增15宗，環南市場41宗個案暫未列入；另有15宗個案死亡。

（新冠疫情）