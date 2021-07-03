北京聞風：中國「全面小康」與東升西降 ／文：鍾鳴九

中共十九大報告中指出，要在2020年全面建成小康社會，在2035年基本實現社會主義現代化，到本世紀中葉建成社會主義現代化強國。全面建成小康社會是中國民族復興路上一個重要且必經的階段。全面小康之「全面」，既包括經濟、民主、科教、文化、社會、人民生活等方面，也包括要惠及中國全體人民，讓全國人民擺脫「絕對貧困」。對此，聯合國開發計劃署駐華代表白雅婷說，中國成功實現小康為實現可持續發展目標作出重要貢獻，也為世界各國緩解貧困提供寶貴經驗。

中等收入者增 釋市場紅利

對世界而言，中國全面建成小康社會的影響遠不僅於此。首先，在經濟方面，中國全面小康並向現代化發展將為世界經濟帶來巨大發展機遇。當前，中國經濟總量已超100萬億元人民幣，佔全球經濟比重17%以上。近年來對世界經濟增長的年貢獻率近30%，是拉動世界經濟增長的主要引擎之一。同時，中國還是120多個國家第一大貿易伙伴，是很多國家第一或第二位的投資來源地。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲認為，製造業已連續11年位居世界首位的中國，擁有完整配套的製造業能力和超大規模的市場。中國現在擁有超4億中等收入群體，未來中等收入群體還會擴大，人均收入水平將繼續增長。隨着中國自身經濟的發展，中國將持續對外釋放市場紅利、人力資本紅利和創新紅利等。

另外，在國際政治上，中國的全面小康將給世界帶來長遠變化。目前世界上絕大部分國家仍是發展中國家和貧困國家。中國從「一窮二白」發展成世界第二大經濟體，為這些非發達國家證明了靠執政者和人民的努力可以使一個貧困的國家富起來。同時，從貧窮、羸弱發展起來的中國深知被霸權之苦，因而一直堅持公平正義，重視與別國共發展。

向非發達國示範「減貧」

陳文玲表示，中國是推動國際社會和平發展、包容發展、穩定發展的重要推動力量。中國全面建成小康社會並向現代化發展將進一步促進貧困國家的崛起，從整體上推進東升西降、南升北降的世界格局演化，世界的政治格局、大國關係都會由此改變。

文：鍾鳴九