「獻禮片」上畫 北京場次多空櫈多 《1921》票房近2億 院線：陸續有團體包場

《1921》由黃建新執導，黃軒、倪妮、王仁君、劉昊然、陳坤、李晨、王俊凱、胡先煦等主演。作為黨慶重點影片，電影票房上畫前已突破1億元。片中飾演李大釗的是范冰冰前男友李晨，飾演陳獨秀的則是陳坤。戲中「五四運動」爆發後，數百學生被捕。陳獨秀親自起草、連夜印刷《北京市民宣言》，在北京新世界遊藝場屋頂，將傳單灑向露天影院，被在場的巡警和密探拘捕。好友李大釗趕去探望，兩人隔着監獄鐵窗的對話：「軍閥要我死，我要中國生！」、「徹底改變中國的日子就要來了，我們的使命即將開始」。

《革命者》導演：剪輯打亂時空

《革命者》由《八佰》導演管虎監製，張頌文、李易峰、佟麗婭、彭昱暢主演，電影圍繞1912至1927年的歷史展開，講述李大釗追尋革命道路的故事。管虎昨接受澎湃新聞採訪時表示，該片結構在剪輯上有很多打亂時空的嘗試，是因為李大釗的一生，無法用常規敘事方式滿足，「過往人物傳記片基本上是上帝視角，是全景觀的，這個時候我們把看待一個人的角度整個降下來，用普通人的平視角度來看他，這種嘗試是很有益的」。

作為最先推出的「獻禮片」，截至昨晚9時許，貓眼電影數據顯示，《1921》票房為1.97億，《革命者》則僅約3000萬。以萬達CBD店為例，《1921》7月2日排片近30場，從早8時50分的早場到晚11時50分的午夜場，平均每小時便有兩場，密度相當高；今日（3日）也有27場。《革命者》略少，昨日排片20餘場，今日則有20場。而同影院上映的《當男人戀愛時》、《了不起的老爸》、《困在時間裏的父親》、《黑白魔女庫伊拉》等中外影片，同日排期僅為一到兩場。

日排30場 有場次5觀眾

記者昨查閱訂票信息顯示，《1921》與《革命者》，每場訂票觀眾寥寥，有的場次只有5人。但不排除受非假期的影響。《北京青年報》昨引述保利國際影城大峽谷店運營經理徐丹表示，兩部影片排片場次充足，佔比達到80%，其中《1921》的排片佔比要達到了45%，且包場《1921》在當日有3場計300多人。首都電影院副總經理于超表示，影院已陸續接到團體客戶包場和上電影黨課的需求。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676