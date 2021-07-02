甘肅沙漠逾百地盤動工 美媒指洲際導彈發射井

《華盛頓郵報》昨日引用Planet Labs拍攝的商業衛星圖顯示，在甘肅省玉門市西部和西南部的數百平方公里沙漠盆地，有119個幾乎一樣的地盤正在動工，特徵與中國現有搭載核彈頭的彈道導彈發射設施相似。地盤分成兩塊，每個發射場之間相隔約3.2公里，有一層巨大的圓頂狀覆蓋物掩蓋，沒有圓頂的地方可見地面有圓坑。有地盤疑是未建成的控制中心。

專家稱東風41射程範圍達美國

研究中心成員劉易斯（Jeffrey Lewis）分析，這些地盤很可能是為東風41洲際彈道導彈設計的發射井。其可攜帶多枚彈頭，射程最遠約1.5萬公里，打擊範圍可達美國本土。工程今年初開始動工。他表示，新建的導彈發射井可能隱藏數量相對較少的彈頭，勢必對美方造成壓力，不過中國也曾部署誘餌發射井。

中國外交部和中國駐美國大使館未回應查詢。中國外長王毅上月參加日內瓦裁軍談判會議時強調，中國的核政策在所有核武器國家中最具穩定性、連續性和可預見性，始終把自身的核力量維持在國家安全需要的最低水平，「從來不與任何國家比規模、比數量」。