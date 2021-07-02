彰化商廈失火 波及防疫旅館4死 有住客指旅館老闆稱「在測試請回房」

中央社報道，發生火警的是彰化市喬友大樓，樓高15層。前晚8時許2樓突然起火。彰化縣消防局昨凌晨表示，火勢悶燒整晚，至凌晨2時火勢控制，由於火場仍有黑煙冒出，消防員逐層搜索。但凌晨4時24分，突傳出3名消防員受傷，其中1人失去生命徵象。

殉職消防現浴室 氧氣瓶已無氧

據旅館業者蔡進峰的說法，起火後他打電話報警，為安全起見先請住客留在房間內，他帶着消防員上樓把人救出。6名消防隊員到場後，以2人一組的方式分成3組進入大樓，逐一將受困民眾救出。但到晚上11時後火勢變大，搜救進度變慢。消防員凌晨在9樓發現消防員陳志帆及3名住客，均無氣息，其中陳志帆被發現時躲在浴室浴缸，氧氣瓶已無氧氣。

其中一名罹難的陳姓男住客是位傳道士，據ETtoday報道，其友人表示陳姓傳道士和妻子上月27日結束教會社會服務工作，返台後入住防疫旅館，事發當時警報器鈴聲大作，旅館業者竟表示「在測試，請回房間」，陳姓傳道士對外最後一通電話表示「我不行了」。

同組隊員摔傷 消防獨赴火場救人

彰化縣消防局長邱聰佳昨前往市立殯儀館為死者上香時，表示殉職33歲消防員陳志帆是彰化消防局東區分隊隊員，應是空氣瓶氧氣耗盡，加上當時大樓都是濃煙，逃到旅館房間浴室後窒息死亡。據指和陳志帆同一組進入大樓的消防員不慎摔傷，由陳志帆獨自一人上9樓，後消防員再度進入火場才找到陳志帆。

曾發生3次火災 旅館防火門打開

面對家屬及外界質疑為何陳志帆的氧氣瓶會耗盡，彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣指出，氧氣瓶在出勤前都會裝滿，大約可使用30分鐘。彰化縣長王惠美亦稱，消防員在事後發現，原本應該緊閉的防火門打開，目前正在調查。聯合報稱，這是喬友大樓第4次大火，也是嚴重的一次。而彰化縣政府稱會提供每名罹難者慰問金20萬元新台幣（約5.5萬港元）。