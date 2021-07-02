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2021年7月2日星期五
中國要聞
習近平：誰妄想欺負中國必頭破血流 黨慶大會談台灣問題 警告勿低估「強大能力」
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印度‧西藏人示威
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【明報專訊】在中共百年黨慶當天，有西藏人在中國駐印度新德里大使館外抗議，被印度警察拘留。
（路透社）
（中共100周年）
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