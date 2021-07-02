劉銳紹：措辭強硬展自信 着裝似毛澤東

習上台後 提毛頻率高鄧一倍

習近平昨身穿淺灰色中山裝，與天安門廣場毛澤東畫像上的着裝十分相似。過往他出席活動時亦有着中山裝，不過都是深色。對於外界指習「學習毛澤東路線」，劉銳紹以統計數據為例，指出2013年時《人民日報》上「毛澤東」和「鄧小平」出現的次數大致相同；2016年時，前者頻率已遠高於後者，到2019年「毛澤東」出現頻率已高於「鄧小平」一倍，「可以看出到底是學習毛還是鄧」。

網絡義和團保護「四個自信」 處理不當或變「過度自信」

劉銳紹指出，講話中「習很強調『敢於鬥爭』，鼓勵、不迴避鬥爭，有毛澤東當年『以階級鬥爭為綱』的影子，但現時的重點是對外」。他表示，江、胡時代沒有小粉紅和「網絡義和團」，現在要將「義和團」在國內的影響擴大到國際，目的就是為了保護、鞏固「四個自信」；但若不注意負作用，處理得不好可能變成「過度自信」，像反右、文革就是典型的例子。

講話中雖措辭強硬提及「解決台灣問題」，但劉銳紹認為兩岸暫時不會打仗，「局部的摩擦或衝突就可能更常發生」，比如漁民之間。他表示習在這方面屬於理智務實，戰爭或大型武力衝突需要計算很多事情，不能盲目發動，「也要考量國際反應，即使他國不參與，若採取『金融戰』，凍結中國海外資金，都將是很大打擊」，「現在的策略是保持政治張力，像一杯裝滿的水，表面是繃緊的」，以此震懾對岸。

（中共100周年）