習兩讓胡錦濤入座 江澤民朱鎔基未露面

昨日上午7時55分，身穿灰色中山裝的習近平，與胡錦濤並排出現在天安門城樓。胡錦濤行動緩慢，需人攙扶。入座前，習近平兩度伸手示意胡錦濤的座位位置，並禮讓其先行。除胡錦濤外，多名前政治局常委亦有出席，包括已104歲高齡的宋平，以及溫家寶、賈慶林、俞正聲、吳邦國、李瑞環、張德江、曾慶紅、李長春、劉雲山、李嵐清、吳官正、賀國強、張高麗等。不過江澤民、朱鎔基和羅幹並未露面。

向前任代表黨員致敬

在講話中，習近平稱，過去100年的成果，是中國共產黨人、中國人民、中華民族團結奮鬥的結果。強調以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤為主要代表的中國共產黨人，為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勳。並向之表示崇高敬意。習又提到毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲等老一輩革命家，以及革命先烈、烈士，以及所有仁人志士，「他們為祖國和民族建立的豐功偉績永載史冊，他們的崇高精神永遠銘記在人民心中」。

（中共100周年）