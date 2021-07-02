習近平：誰妄想欺負中國必頭破血流 黨慶大會談台灣問題 警告勿低估「強大能力」

明報記者

慶祝大會有7萬人出席，昨晨近8時，習近平等黨和國家領導人登上天安門城樓。大會在8時許開始，習近平在講話中稱，100年來，中國共產黨團結帶領中國人民的一切奮鬥、一切犧牲、一切創造，歸結起來就是一個主題：實現中華民族偉大復興。在回顧中共百年史後，習近平說：「中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程」。

指中共代表人民根本利益 圖分割黨與人民「絕不得逞」

習近平隨後又以9個「以史為鑒」，談及堅持中共領導和社會主義制度的重要性，以及黨群關係等多個方面，強調「沒有中國共產黨，就沒有新中國，就沒有中華民族偉大復興。歷史和人民選擇了中國共產黨」。他又指出，中共始終代表最廣大人民根本利益，「任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絕不會得逞。9500多萬中國共產黨人不答應。14億多中國人民也不答應」。

習近平又說，中共擁有百年奮鬥實踐和70多年執政經驗，「我們積極學習借鑒人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但我們絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教。中國共產黨和中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中」。

稱中國從沒壓迫過其他國家

習表示，新的征程上，中共將繼續同一切愛好和平的國家和人民一道，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，反對霸權主義和強權政治，強調「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。同時，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」。

比較以往講話，習今次更加強硬。在最後談及台灣問題時，習近平說，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。警告「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。這是習首次表示擁有「強大能力」。

（中共100周年）

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