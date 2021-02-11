台美TIFA對話重啟 台盼代工疫苗增供應

中央社報道，第11屆TIFA昨日上午7時以視像形式舉行會議，歷時8小時，至下午3時結束。台灣由行政院經貿辦副總談判代表楊珍妮主談，美方代表團則由美國貿易代表辦公室（USTR）助理貿易代表麥卡丁（Terrence McCartin）率領。USTR會後發布聲明指出，這次會談聚焦提升美台長期存在的貿易與投資關係，雙方就合作提高關鍵供應鏈的安全性和耐壓性達成共識。

台灣駐美經濟文化代表處代表蕭美琴在會上致辭，表示台灣展現與國際接軌的決心，並累積了美國朝野支持與台灣重啟貿易對話的信心，希望雙方一步步累積的善意和互信，成為未來洽簽BTA的動力。楊珍妮在會後表示，雙方同意簡化醫療器材進出口查核程序，以便消費者加速取得醫療器材。台灣同時還呼籲美方以雙邊合作授權代工方式，擴大新冠疫苗的供應，美方則表示願意繼續往下討論。

另據媒體報道，雙方將就不同項目成立工作小組，比如新勞工小組，未來及時就各個議題保持溝通。此外，雙方將強化互動解決貿易問題，包括美豬美牛業者所面臨的市場准入壁壘。

白宮否認疫苗換半導體

台灣總統蔡英文周二（29日）透露，簡化疫苗等醫療物資的進出口程序將是會議的重要議程之一。她表示，這些實質合作對現階段疫情控制將會帶來重要助力，已請談判團隊必須全力以赴；台灣疫情得到控制、經濟波動減少，就能夠為印太地區繁榮和平多一分貢獻。此外，美國早前捐贈250萬劑莫德納疫苗予台灣，外界關注美國是否以疫苗換台灣半導體，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周二予以否認。

台美1994年簽署TIFA，1995年舉行第1屆會議，2016年舉行第10屆會議後陷入停擺。外界普遍認為，台灣未能開放含安萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，是會議停擺的主因。今年1月，台灣政府不顧民意壓力開放美豬進口，被指為重啟TIFA鋪平道路。