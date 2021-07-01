G20外長會議 美卿籲多邊合作抗疫 王毅暗嘲包裝單邊行徑

各提疫苗供應國際貢獻

這是G20外長自新冠病毒全球大流行後的首次會談，疫情迄今在全球奪走近400萬人性命。法新社報道，布林肯在會議中呼籲，應賦權多邊機構來對抗新冠疫情，解決日益擴大的全球不平等，並加快遏制氣候變化。他說，「在面對這些挑戰與其他眾多議題上，一個強大的多邊體系非常重要」，「這就是為什麼美國致力於支持有效和負責任的多邊機構」。布林肯提到，美國承諾為「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）提供20億美元，總統拜登除為全球提供美國庫存的8000萬劑疫苗外，還承諾製造和捐贈5億劑輝瑞疫苗。

王籲有能力國家勿限制出口囤積

王毅雖沒點名美國，但呼籲G20「應以身作則，帶頭踐行真正的多邊主義」。新華社報道，王毅表示，二十國集團應堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅持開放包容，反對封閉排他，堅持合作共贏，反對零和博弈，稱多邊主義「不是冠冕堂皇的口號，更不能成為推行單邊行徑的包裝」。

王毅又說，G20成員應堅持團結合作，在全球抗疫中發揮領導力；各方應加快落實全球健康峰會成果，本着科學的態度應對疫情，在疫苗、診療、聯防聯控等方面加強合作，加強支持發展中國家。他又提到中國已向近100個國家提供逾4.5億劑疫苗；呼籲有能力國家避免限制出口或超量囤積，為消除「免疫鴻溝」作出應有貢獻。

（綜合報道）

（中美角力）