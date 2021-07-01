國民黨拒發賀電：無先例 新華社稱連戰洪秀柱致賀

《聯合報》報道，國民黨主席江啟臣昨並無直接回應呂學樟的提議，其後掌管大陸事務部的副秘書長黃奎博表示沒有前例。有與會成員稱，近期解放軍軍機頻繁擾台，國民黨賀中共建黨不但無先例，也不合邏輯，北京應要認識到兩岸和平須雙方一起努力。

報道稱連戰讚中共「主導神州72年」

不過，新華社以「台灣各界向中國共產黨成立100周年致賀」為題」報道，國民黨前主席連戰、洪秀柱分別致賀。連戰在賀電中稱中共「主導神州大陸建設72年，中華民族復興進程已達五千年歷史新高峰」。洪秀柱致賀函表示，至盼兩岸促進融合，心靈契合，竭盡心力共同完成國家統一大業，共築國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢。

此外，親民黨主席宋楚瑜在賀電中表示，中國共產黨「艱苦卓絕，奮鬥不懈，重振華夏，以人民福祉為先，人類命運共同體為念，深令世人刮目相看」；至盼未來雙方致力促進兩岸和平發展，實現中華民族復興。新黨主席吳成典也在賀信中說「力促國家和平統一」。

（中共100周年）