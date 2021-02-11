中共黨員9515萬 半年增幅逼近去年 三成年屆60 青年佔比微升 官媒：更多新血彰顯黨活力

總數較2019年多323萬 近6月增231萬

中共建黨百年慶祝大會今晨8時將在天安門廣場舉行，中共總書記習近平將出席及發表講話。新華社昨日引述中組部最新數據顯示，截至6月5日，中共黨員總數為9514.8萬，基層黨組織總數為486.4萬個。數據顯示，全國黨員總量比2019年底增長3.5%，比1949年新中國成立時的448.8萬名增長約20倍。另外，今年上半年黨員人數增速明顯上升，新發展黨員達231.2萬，逼近去年全年的新發展黨員人數（242.7萬）。

40歲以下佔比維持1/3

以年齡組別劃分，35歲及以下黨員有2367.9人，佔比24.9％，較2019底上升0.7個百分點。不過61歲及以上黨員佔比仍然是最多，達28.3％。去年中組部公布有關數據時稱，40歲以下黨員超過總數的1/3，「隊伍年齡結構有所改善」；今年數據顯示，40歲及以下黨員合共3306.9萬，比例未有明顯變化（34.8％）。

基層組織逾486萬 「體系日趨嚴密」

報道稱中共黨組織體系日趨嚴密。全國共有黨的各級地方委員會3199個，其中省（區、市）委31個，市（州）委397個，縣（市、區、旗）委2771個；共有黨組12.5萬個、工委2.2萬個。黨的基層組織由新中國成立時的19.5萬個增至486.4萬個，增長約24倍。全國8942個城市街道、3萬個鄉鎮、11.3萬個社區（居委會）、49.2萬個行政村均建立黨組織。

根據黨章，黨委是黨的一級組織，是黨組織中的最高形式，黨組織分別為黨委、黨總支、黨支部。黨組是上級黨委在非黨組織中的派出機關，如市政府黨組；工委是黨委為加強某一領域設立的派出機構，如街道工委。

報道稱，100年來，中共「堅持圍繞不同歷史時期的中心任務」，加強組織建設、發揮組織優勢，確保「黨的事業發展到哪裏、組織建設就跟進到哪裏、黨組織和黨員作用就發揮到哪裏」。十八大以來（2012年11月，即總書記習近平執政以來），內地累計選派25.5萬個駐村工作隊、300多萬名第一書記和駐村幹部，打贏脫貧攻堅戰；疫情防控中，組織動員330.6萬個基層黨組織、3914.4萬名黨員幹部投身抗疫。

入黨須經介紹 考察最少兩年

中共黨史館數據顯示，中共召開一大時，全國中共黨員人數僅58，現接近一億人，成為世界最大政黨之一，其組織壯大與黨建發展不無關係。現凡年滿18周歲以上的中國工人、農民、軍人、知識分子等，都可以申請入黨。申請人須先申請成為「入黨積極分子」，由黨支部考察一年以上。考察通過後，由兩名黨員作為介紹人，並填寫入黨申請書。經一系列上報、談話等程序，申請人才成為預備黨員。再經約一年考察，報審被批准才能成為中共黨員。

明報記者

（中共100周年）

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