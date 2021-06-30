中國斥美加犯種族滅絕罪行 籲國際調查

聯國人權理事會本月21日起召開第47屆會議，首兩日先有人權高級事務專員期待中國讓其訪疆調查有關人權侵害的指控，後有加、美等40多國聯署敦促中國立即允許獨立調查員赴疆調查。中方早前回應稱反對任何人利用訪疆作政治操弄。

中方在會議第8天再度反擊。中國常駐日內瓦代表團公使蔣端稱，美國建國後近百年間大肆驅逐、屠殺印第安人（美洲原住民），致其人口從15世紀末的500萬驟減至20世紀初的25萬，至今還生活在偏遠荒涼的「保留地」；加拿大則曾將15萬原住民兒童強行送入寄宿學校「同化」，造成3200名兒童受虐待死亡，而這只是加國種族滅絕行為下遇害原住民數目的冰山一角。翻查資料，當時有移居美洲的歐洲人體內帶天花病毒，間接令沒有抗體的原住民喪生。

蔣表示，其他西方國家在殖民和侵略其他國家過程中，也犯下嚴重的種族滅絕罪和反人類罪，國際社會有責任對所有種族滅絕罪行開展全面、公正、深入的調查，追究肇事者責任，防止有罪不罰，並消除種族主義、種族歧視等種族滅絕罪行的遺毒。

蔣敦還促人權理事會關注美國強迫勞動問題，稱每年有多達10萬人被販賣至美國從事強迫勞動，其中一半被賣到血汗工廠，或受家庭奴役。

中韓斥日二戰強徵「慰安婦」

蔣端還與韓國代表駁斥日本稱關於日軍在二戰期間強徵「慰安婦」說法是編造的故事等表態。蔣端表示，日本至今仍有很多人否認甚至美化侵略歷史，這是對受害國人民人權的嚴重侵犯；敦促日方遵守國際人權義務，以誠實負責任的態度處理「慰安婦」問題。