受勳者獲最高禮遇 國賓護衛隊沿途護送

舉行儀式的金色大廳現場，也非常有儀式感。在主席台上，18面鮮艷的紅旗一字排開，鮮紅的背景板上，左邊是中共一大會址，右邊則是天安門。背景板中央醒目的位置，是黨徽和「七一勳章」的圖樣。另外，二層回廊上繞會場一周也布置着「七一勛章」的圖樣和慶祝建黨百年的活動標識。在金色大廳現場前排座椅上，有勳章獲得者和陪同親屬的名字。幾位不能來到現場的獲得者，他們的親屬也在前排就座。但央視並無未播出家屬或代表代領勳章的畫面。

頒授儀式現場的樂曲是《忠誠贊歌》，儀式開始後，在主席台前的6名解放軍軍樂團的禮號手，和在會場一側的軍樂團一起奏響授勳號角，解放軍三軍儀仗隊的禮兵以正步護送「七一勳章」入場。中共總書記習近平頒授勳章後，全體起立，再次用熱烈的掌聲向勳章獲得者致敬，之後，少先隊員向勳章獲得者獻花。

（中共100周年）