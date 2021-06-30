首頒「七一勳章」 習：新時代需英雄

中共最高榮譽「七一勳章」，今次是首次頒授；共有29人獲得，他們都是「護國英雄」及基層黨員。新華社和央視報道，在昨日的授勳儀式上，實到22人，缺席7人，其中有3人已犧牲或離世，分別為在去年中印邊境衝突中犧牲的解放軍營長陳紅軍；一級戰鬥英雄，隱姓埋名數十年的志願軍老兵柴雲振；以及在脫貧攻堅工作中殉職的全國優秀黨員黃文秀。

此外，現年97歲，曾獲抗美援朝一級戰士榮譽勳章的孫景坤；已過百歲之齡的胸外科專家、中國人體肺移植手術第一人、中日友好醫院原院長辛育齡；101歲的兩院院士、為「兩彈一星」工程及航天重大工程作出卓越貢獻的陸元九；曾作為周恩來出訪的俄語翻譯、在開國大典上用俄語播出毛澤東講話的新華社原國際部編輯、中共早期主要領導人瞿秋白繼女瞿獨伊等4人，因身體不便等原因缺席儀式。

習與勳章獲得者一同入場

央視畫面顯示，昨日上午10時許，習近平與22名「七一勳章」獲得者，一同進入人民大會堂金色大廳，習近平左右兩邊分別為在1949年對國民黨的渡江戰役中，以14歲之齡參加「渡江突擊隊」，運送解放軍的馬毛姐；和曾參與南沙島礁建設、為維護領海主權和海洋權益作出傑出貢獻的海南省瓊海市潭門鎮海上民兵連副連長王書茂。中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、趙樂際、韓正，國家副主席王岐山出席頒授儀式。中共中央政治局常委王滬寧主持。

習近平親自向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表講話。習近平說，在慶祝中國共產黨成立100周年之際，舉行隆重儀式將黨內最高榮譽授予為黨和人民作出傑出貢獻的共產黨員。他說，「七一勳章」獲得者，是各條戰線黨員中的傑出代表，他們的身上生動體現了中國共產黨人堅定信念、踐行宗旨、拼搏奉獻、廉潔奉公的高尚品質和崇高精神。

再提「我將無我，不負人民」

習近平要求全黨將馬克思主義信仰、中國特色社會主義信念作為畢生追求，永遠信黨愛黨為黨。以為民造福的實際行動詮釋出共產黨人「我將無我、不負人民」的崇高情懷。習近平說，愈是偉大的事業，愈是充滿挑戰，愈需要知重負重。全黨要保持「愈是艱險愈向前」的英雄氣概，保持「敢教日月換新天」的昂揚鬥志，努力創造無愧於黨和人民與時代的業績。強調新時代需要英雄並一定能夠產生英雄。

「我將無我、不負人民」是習近平2019年3月在義大利國是訪問時所提出。

明報記者

（中共100周年）