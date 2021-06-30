入黨誓辭屢修改 十二大後入黨章

根據中國共產黨新聞網，中共成立後，入黨誓辭曾多次修改，包括：

紅軍時期：嚴守秘密，服從紀律，犧牲個人，階級鬥爭，努力革命，永不叛黨。

抗戰時期：我志願加入中國共產黨，堅持執行黨的紀律，不怕困難，不怕犧牲，為共產主義事業奮鬥到底。

國共內戰時期：我志願加入中國共產黨，作如下宣誓：一、終身為共產主義事業奮鬥。二、黨的利益高於一切。三、遵守黨的紀律。四、不怕困難，永遠為黨工作。五、要做群眾的模範。六、要保守黨的秘密。七、對黨有信心。八、百折不撓永不叛黨。

新中國成立初期，入黨誓辭改為：

我志願加入中國共產黨，承認黨綱黨章，執行黨的決議，遵守黨的紀律，保守黨的秘密，隨時準備犧牲個人的一切，為全人類徹底解放奮鬥終身。

到了1982年9月的中共十二大，首次把入黨誓辭作為一條寫進黨章。此後在中共十三大、十四大、十五大、十六大通過的黨章中，都重申這條。

十二大後，入黨誓辭又改成：

我志願加入中國共產黨，擁護黨的綱領，遵守黨的章程，履行黨員義務，執行黨的決定，嚴守黨的紀律，保守黨的秘密，對黨忠誠，積極工作，為共產主義奮鬥終身，隨時準備為黨和人民犧牲一切，永不叛黨。

（中共100周年）