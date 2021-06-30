足迹遍及革命聖地 習：汲取智慧和力量

【明報專訊】中共總書記習近平早前在在黨史學習教育動員大會上，提到中共的精神譜系，包括井岡山精神、長征精神、遵義會議精神、延安精神、西柏坡精神、抗美援朝精神、「兩彈一星」精神、特區精神、抗震救災精神、抗疫精神等。而在5月，《求是》雜誌刊出習近平的文章〈用好紅色資源，傳承好紅色基因 把紅色江山世世代代傳下去〉，這是習近平2012年上台後考察革命紀念地的講話節錄，從中不難看出這些地方對中共最終取得政權起到的重要作用。
習近平在2013年7月曾赴河北西柏坡，提到「西柏坡我來過多次，每次都懷着崇敬之心來，帶着許多思考走」。在中共建立新中國前，中共中央所在地就設在西柏坡，1949年3月，在中共七大二中全會上，毛澤東提出「兩個務必」，要求全黨在勝利面前要保持清醒頭腦，在奪取全國政權後要經受住執政的考驗，務必使同志們繼續地保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風，務必使同志們繼續地保持艱苦奮鬥的作風。習近平認為，毛澤東的「兩個務必」高瞻遠矚。
參觀西柏坡南湖紅船
2015年2月，習近平到延安等陝甘寧革命老區，稱這裏「在我們黨的歷史上具有十分重要而特殊的地位」，中共中央在這裏13年，以延安為中心領導全國革命，力量不斷壯大。「革命老區是黨和人民軍隊的根，我們不能忘記我們是從哪裏走來的，永遠都要從革命歷史中汲取智慧和力量。」
2017年10月31日中共十九大後，習近平參觀上海中共一大會址和浙江嘉興南湖紅船時，說這裏「是我們黨夢想起航的地方。我們黨從這裏誕生，從這裏出征，從這裏走向全國執政。這裏是我們黨的根脈」。100年前，包括毛澤東在內的13名代表，代表海內外50名成員，在這裏舉行一大會議，也宣告中共正式成立。100年後，一大會址經過修繕重新開放，而中共黨員已達到9100萬人。