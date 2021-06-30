陳獨秀故居開放 肯定先驅地位

陳獨秀舊居位於北京東城區北池子大街箭杆胡同20號。1917年，陳獨秀受聘於北京大學任文科學長，曾租住此地。2019年，當局遷走上址原住戶，並將房屋翻建修整，利用裏面3間北房作為「歷史上的新青年專題展」，3間南房作為「陳獨秀在北京專題展」。展覽說明，《新青年》編輯部是新文化運動主要陣地之一，馬克思主義在中國早期傳播的重要場所；陳獨秀和另一名中共創黨人李大釗在北京期間合作，共同領導五四新文化運動，為中國共產黨成立所需的思想啟蒙與幹部準備有突出貢獻。

李大釗故居成展館 展出著作銅像

李大釗故居位於西城區文華胡同24號，是一座三合院，古樸靜謐。李大釗和妻兒在此處生活了近4年，是他在故鄉外與家人生活時間最長的一處居所。《北京晚報》稱，李大釗的曾孫女李曉莉於6月1日來到故居的李大釗銅像前，給曾祖父獻上一束潔白花朵，表示很高興能參加開放儀式。

李大釗故居管理處主任劉洋介紹，展覽由原狀陳列展及專題展「播火者——李大釗革命思想與實踐」兩部分組成。展廳播放着經高清修復、李大釗僅有的8秒鐘存世影像資料。館藏一級文物，也是李大釗史學思想的精粹之作——《史學要論》也在故居展出。

（中共100周年）