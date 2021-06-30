黨內路線鬥爭 領導人評價屢修正 學者：鬥爭未削弱中共 要看誰權力強化

【系列之二】

在11個半的領導人中，任期最長的是毛澤東，約32年；任期最短要算半個的代理總書記王明。雖說王明任期不到1年，但被認為在中共歷史上影響深遠，台灣中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒表示，這主要牽扯到王明代表的國際派和毛澤東代表的本土派的鬥爭。毛澤東主張以「農村包圍城市」，建立根據地，最後奪取城市，結果一直受到王明、博古等走蘇聯道路，主張以「城市為中心展開革命活動」的國際派指摘；直到毛澤東發起延安整風運動，才取得了黨內「話事權」。

延安整風除「左」傾 確立毛澤東地位

按內地官方說法，由1941至1945年的延安整風運動，清除了王明「左」傾教條主義等的嚴重危害，「實現了馬克思主義中國化認識上毛澤東個人意識與全黨意識相統一」和「實現了毛澤東全黨領袖地位與毛澤東思想指導地位相統一」。現任中共總書記習近平對這段歷史極為推崇，多次強調要借鑑延安整風經驗，「以整風精神開展批評和自我批評」，「以整風精神嚴格黨內生活」。

蔡文軒表示，延安整風使毛澤東取得最高權力，此後的中共黨史也主要是「毛澤東的歷史」；在毛之前的中共領導人「也毁譽參半甚至毁多於譽」。對中共早期領導人陳獨秀，毛澤東在1945年4月21日中共七大預備會議上說，陳獨秀是五四運動時期的總司令，整個運動實際上是他領導，又稱「他創造了黨，有功勞」；但毛澤東又說，「後來，陳獨秀反對我們」，走到反革命方面去了。中共對陳獨秀定性是「投降主義」。

習肯定陳獨秀 學者：強調黨史正面性

時隔超過半世紀，習近平2013年10月21日在北京出席歐美同學會成立100周年慶祝大會時說：「歷史不會忘記，陳獨秀、李大釗等一批具有留學經歷的先進知識分子，同毛澤東同志等革命青年一道，大力宣傳並積極促進馬克思列寧主義同中國工人運動相結合，創建了中國共產黨，使中國革命面貌為之一新。」這也是中共最高領導人第一次不帶批判語氣地正面評價陳獨秀。不過，蔡文軒認為，習對陳獨秀的正面評論，主要是強調黨史的正面性，畢竟他是創黨人，「但對國際派並沒有完全平反」。

毛澤東的接班人華國鋒，在蔡文軒看來是權力鬥爭的失敗者，華國鋒在1981年中共十一屆六中全會退下來後，官方評價貶多於褒，主要指他推行「兩個凡是」（凡是毛的決策都維護，凡是毛的指示都遵循），阻撓平反冤假錯案等。「但他在黨內有較高的威望，他的隱退也使改革開放得以順利進行，此後他還在中共十二大、十三大、十四大、十五大當選中委。」

「推崇顧全大局」 華國鋒胡耀邦獲接受

今年2月，官方舉行座談會紀念華國鋒百歲誕辰，政治局常委王滬寧和韓正出席。王滬寧在講話中表示，華國鋒的一生，是革命的一生、戰鬥的一生、全心全意為人民服務的一生，為黨和人民事業作出了重要貢獻。這是官方對華國鋒的最新定性。蔡文軒認為，習近平推崇華國鋒，主要有兩點，「一是弱化鄧小平的遺產，包括幹部新老交替的安排；二是借華國鋒顧全大局之舉，要求黨員不要將個人得失放在黨的利益之上」。

至於胡耀邦，「因為1986年的學運，被鄧小平奪權，他認錯下台」。蔡文軒說，這點有些像華國鋒，能顧全大局，不去爭，所以也被黨內接受。事實上在2015年11月胡耀邦100歲冥壽，中央以極高規格紀念，7常委出席，習發表講話，稱紀念胡耀邦，就是要學習他堅守信仰、獻身理想的高尚品格；心在人民、利歸天下的為民情懷；求真務實、敢於擔當的優秀品質等。至於因六四下台的趙紫陽，蔡文軒說：「雖說他在海外有很高的威望，但他因為不認錯，所以不被黨內認可，在江胡時代就被冷處理，現在只是保留黨籍而已。」

明報記者

（中共100周年）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676