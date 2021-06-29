Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
中國
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
中國
2021年6月29日星期二
中國新聞
稱執政理念自我革命致成功 建黨百年迎挑戰 黨學者：科技自立軟實力待發展
新版黨史削文革篇幅 謝春濤：定性不變
「湘江戰役」潰敗經驗 奠定毛澤東領導地位
反駁獨裁批評 「協商民主更符國情」
中國評論：習近平算第幾代領袖？ ／文：孫嘉業
第二場黨慶發布會 中紀委稱「反腐鬥爭壓倒性勝利」 習執政近9年 查處逾400萬黨員
中共發布「百年大事記」 稱八九民運「反革命暴亂」
統戰部副部長：當前任務保港澳穩定
中央財辦副主任：建國後經濟增長189倍
體驗紅軍長征
待補齊文件 台產疫苗緊急使用審查延至7月底
習普視像會晤 延長《中俄友好條約》
體驗紅軍長征
prev
next
【明報專訊】中共建黨百年紀念前夕，「紅色旅遊」熱潮再起。圖為上周六，在湖北省黃岡市的英山長征精神體驗園，有身穿紅軍制服的遊客模仿紅軍高呼口號。
（法新社）
（中共100周年）
上 / 下一篇新聞
稱執政理念自我革命致成功 建黨百年迎挑戰 黨學者：科技自立軟實力待發展
新版黨史削文革篇幅 謝春濤：定性不變
「湘江戰役」潰敗經驗 奠定毛澤東領導地位
反駁獨裁批評 「協商民主更符國情」
中國評論：習近平算第幾代領袖？ ／文：孫嘉業
第二場黨慶發布會 中紀委稱「反腐鬥爭壓倒性勝利」 習執政近9年 查處逾400萬黨員
中共發布「百年大事記」 稱八九民運「反革命暴亂」
統戰部副部長：當前任務保港澳穩定
中央財辦副主任：建國後經濟增長189倍
體驗紅軍長征
待補齊文件 台產疫苗緊急使用審查延至7月底
習普視像會晤 延長《中俄友好條約》
稱執政理念自我革命致成功 建黨百年迎挑戰 黨學者：科技自立軟實力待發展
新版黨史削文革篇幅 謝春濤：定性不變
「湘江戰役」潰敗經驗 奠定毛澤東領導地位
反駁獨裁批評 「協商民主更符國情」
中國評論：習近平算第幾代領袖？ ／文：孫嘉業
第二場黨慶發布會 中紀委稱「反腐鬥爭壓倒性勝利」 習執政近9年 查處逾400萬黨員
中共發布「百年大事記」 稱八九民運「反革命暴亂」
統戰部副部長：當前任務保港澳穩定
中央財辦副主任：建國後經濟增長189倍
待補齊文件 台產疫苗緊急使用審查延至7月底
習普視像會晤 延長《中俄友好條約》
prev
next
相關新聞
第二場黨慶發布會 中紀委稱「反腐鬥爭壓倒性勝利」 習執政近9年 查處逾400萬黨員
中共發布「百年大事記」 稱八九民運「反革命暴亂」
統戰部副部長：當前任務保港澳穩定
中央財辦副主任：建國後經濟增長189倍